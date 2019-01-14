تفاصيل جديدة عن عريس رولا شامية.. “يصغرها بسنوات” وأصله “جنوبي”! (فيديو)

بعد أيام على إعلان زواجها بشكل مفاجئ، شاركت الممثلة الكوميدية رولا شامية متابعيها بتقرير صحافي عن زوجها السيد رودي سعد.

ويوضح الفيديو أنّ رودي ينحدر من بلدة بكاسين الجنوبية، ويعمل في مجال الطيران والسفر. كما يكشف الفيديو أنّ رودي يصغر رولا بسنوات عدة، وهو الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، يلفت الفيديو إلى أنّه فور عودة العروسين من قبرص، كانت احتفالية عائلية بسيطة بانتظارهما.

يُشار إلى رولا أعلنت يوم الخميس الفائت بشكل مفاجئ عن زواجها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على “انستغرام”.