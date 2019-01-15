رحيل الفنان السوري أسعد فضّة عن عمر يناهز 81 عاماً

فارق الفنان السوري أسعد فضة الحياة اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 81 عاما.

وقد ولد فضة في قرية بكسا في اللاذقية وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وتعددت أعماله ما بين التلفزيون والسينما والمسرح. وقد شارك خلال مشواره الفني الطويل في أعمال مسرحية عديدة من بينها: الأخوة كارامازوف، دون جوان، الملك العاري، الملك هو الملك، وغيرها.

وحصد الفنان الكبير أسعد فضة العديد من الجوائز كأفضل ممثل وجوائز تقديرية في مهرجانات في سوريا وخارج سوريا، مثل مهرجان دمشق السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، كما تم تكريمه في العام 2006 بتسمية صالة المسرح القومي في مدينة اللاذقية باسم مسرح الفنان أسعد فضة.