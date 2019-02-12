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فنون

بالفيديو.. دومينيك تتعرض للتحرش والأمن يعجز عن حمايتها!

المصدر: الجديد 0

كشفت الفنانة دومينيك حوراني عن تعرضها للتحرش على المسرح خلال إحيائها حفلة غنائية في بيروت، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل عدداً من مقاطع الفيديو التي تظهر ما تعرضت له.

وبدت حوراني في الفيديو وسط عدد كبير من الجمهور الذين إلتفوا حولها بينما كانت تحاول هي الإختباء وراء الفرقة الموسيقية وعلّقت على الفيديوهات بالقول “رعب وتحرش على المسرح في الحفلة ما معقول هيك، والغارد يتصرف حاجات غريبة”، “خفت على نفسي وعملت كريزا صرخت عالناس والغارد يتصرف قصص غريبة عجيبة؛ ادخلوا وشوفوا القصة كاملة”، “عن جد خفت على نفسي بهالحفلة”.

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Check the whole story on my Instagram tv IGtv up ☝️harassment on stage 😡I can’t believe there’s people who plan to do this on purpose while guard is busy doing something else شوفو التحرش اللي صار بالحفلة فوق في انستاغرام تي في ؛ خفت على نفسي وعملت كريزا صرخت عالناس والغارد يتصرف قصص غريبة عجيبة ؛ ادخلوا وشوفوا القصة كاملة I love your presence and it pleases me when your hyper active dancing and singing my songs but not on stage please 🛑 عن جد خفت على نفسي بهالحفلة 🤕 #الامارات #دبي #الكويت #مصر #السعودية #لبنان #العراق #ميوزكلي #فيديوهات #فاشون #المزة_اللبنانية #قطر #الاردن #محمد_صلاح #كاس_العالم #dubai #egypt #lebanon #syria #saudi #jordan #iraq

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