قصة متسابق سخرت منه لجنة “غوت تالنت” فعاد ليبهرهم

قصة من قصص الكفاح سطرها المتسابق المصري أحمد ياسر، الذي ظهر في الحلقة الأولى من برنامج “أرب غوت تالنت” الذي يعرض موسمه السادس عبر شاشة “MBC”.

وذلك بعدما ظهر المتسابق المصري وقدم أغنية لأم كلثوم جذبت اهتمام لجنة التحكيم، التي أثنت كثيرا على أداء المتسابق، وصوتوا له بـ “نعم”، بعد مدح ما قدمه على المسرح.

وقبل لحظات من مغادرة المتسابق للمسرح، طلب الكلمة ليفاجئ لجنة التحكيم بأنه نفس المتسابق الذي حضر في الموسم الثالث وتم رفضه، وتواجد بعدها في الموسم الرابع وتم رفضه والسخرية من أدائه في ذلك التوقيت.

حتى إن الفنان أحمد حلمي قال له وقتها “أنا أوعدك السنة الجاية لو جيت برضو كدة.. هقولك لأ.. أوعى تيجي المرة الجاية”، تلك الكلمات التي خلقت الدافع لدى المتسابق المصري، الذي اعترف بكونه لم يكن جاهزاً في تلك السنوات، لذلك قرر دراسة الغناء بشكل أفضل حتى عاد وأبهر لجنة التحكيم، وقدم فصلاً من فصول الكفاح وعدم الاستسلام.

ذلك الأمر الذي دفع أحمد حلمي إلى الصعود على المسرح من أجل مصافحة المتسابق أحمد ياسر وتقديم التهنئة له على أدائه الذي قدمه في هذه المرحلة.