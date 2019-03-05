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فنون

قريباً… هيفا وهبي ستدخل القفص الذهبي؟! (صور وفيديو)

المصدر: وكالات 0

علاقة حب سرية جمعت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بمدير أعمالها المصري محمد وزيري الذي سرق قلبها وجعلها عاشقها له.

هيفا حاولت في البداية عدم الإفصاح عن قصة حبها، ونفت مرات عدة خبر ارتباطها بمحمد، لكنها أعلنته كحبيب حين هنأها بخطها الجديد في عالم الأزياء، وقالت له: شكراً حبيبي.

محمد وزيري نشر صورة جديدة له مع هيفا وحضنها ليعبر عن حبه الكبير لها، كما انتشر فيديو آخر جمعهما سوياً ومدّت هيفا لسانها أمام الكاميرا.

اذاً علاقة حب هيفا ومحمد أصبحت معروفة ومعلنة ونتساءل متى ستدخل هيفا القفص الذهبي وهل بات زواجهما قريباً؟

المصدر: جرس سكوب

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