بعد عامين على قضية الكوكايين… أصالة في بيروت وشرط في المطار!

ورد في صحيفة “الأخبار”: نادراً ما يصوّر نيشان ديرهاروتيونيان برنامجاً فنياً من دون أن يحجز مكاناً لحلقة يستضيف فيها أصالة نصري.

اللقاء مع المغنية السورية بمثابة أمر ثابت على جدول مقابلات المقدّم بحكم الصداقة التي تربطهما. حتى إن أصالة تدعم نيشان على صفحاتها على السوشيل ميديا، وتروّج لحلقات برنامجه “أنا هيك” الذي تعرضه قناة “الجديد” كل أربعاء (21:45).

وبما أن نيشان يصوّر حالياً حلقات برنامجه “توأم روحي” من إخراج كميل طانويس على قناة beiN القطرية ويستضيف ثنائيات في عالم الفن، فإنّ تواجد أصالة كان أمراً متوقعاً. في التفاصيل، أنه بعد غياب سنتين عن بيروت إثر توقيفها على المطار بتهمة الاستحواذ على كمية من الكوكايين للإستعمال الشخصي، كسرت أصالة الحاجز وزارت بيروت لساعات لتصوير حلقة من “توأم روحي”.

البرنامج الذي يتخذ من “استديو فيزيون” في منطقة النقاش مكاناً للتصوير، من المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل.

في هذا الإطار، حضرت المغنية إلى جانب زوجها طارق العريان حيث جلسا أمام نيشان وتحدّثا عن علاقتهما وتفاصيل حياتهما.

في المقابل، تفاوتت المعلومات حول كيفية دخول صاحبة أغنية “الحقيقة” المطار، خاصة أنه مع قضيتها قبل عامين، صدر قرار بخضوعها لفحص الكشف عن تعاطي الكوكايين عندما تزور بيروت.

ولفتت بعض المصادر إلى أن أصالة وضعت شروطاً لزيارة بيروت ومنها عدم إثارة قضية الكوكايين على المطار أبداً، خاصة أنها رفضت سابقاً العديد من الدعوات لزيارة لبنان بسبب تلك الأزمة.