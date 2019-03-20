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فنون

فنان لبناني يفجر مفاجأة: سأدخل الدير وأترهب!

المصدر: وكالات 0

كشف الفنان وجيه صقر أنّه يعتني بوالدته ويرفض فكرة وضعها في مأوى.

وقال صقر في حديث إلى برنامج “العمر مشوار” الذي يُبثّ على إذاعة “لبنان الثقافة”: “صعب أن تتحدّث عن أمّك!”.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيدخل الدير ويترّهب، أجاب صقر: “ممكن جدًّا ولكن لن أترك والدتي وحدها الآن!”.

سياسياً، أكّد صقر أنّ العهد اليوم ليس أبدًا “العهد القويّ”، مشيراً إلى أنّه انضم إلى حزب 7.

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فنياً، ولدى سؤاله عن صداقته بالممثّل بيتر سمعان، أجاب صقر بحدّة: “لم يكن يومًا صديقي! كنّا زميلين في الجامعة، وشخصيّته لا تشبهني!”.

يُذكر أنّ صقر استلم مؤخراً جائزة CRYSTAL عن فئة أفضل ممثّل لبناني عن دوره في مسلسل “حبيبي اللّدود”.

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