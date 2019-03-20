فنان لبناني يفجر مفاجأة: سأدخل الدير وأترهب!

كشف الفنان وجيه صقر أنّه يعتني بوالدته ويرفض فكرة وضعها في مأوى.

وقال صقر في حديث إلى برنامج “العمر مشوار” الذي يُبثّ على إذاعة “لبنان الثقافة”: “صعب أن تتحدّث عن أمّك!”.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيدخل الدير ويترّهب، أجاب صقر: “ممكن جدًّا ولكن لن أترك والدتي وحدها الآن!”.

سياسياً، أكّد صقر أنّ العهد اليوم ليس أبدًا “العهد القويّ”، مشيراً إلى أنّه انضم إلى حزب 7.

فنياً، ولدى سؤاله عن صداقته بالممثّل بيتر سمعان، أجاب صقر بحدّة: “لم يكن يومًا صديقي! كنّا زميلين في الجامعة، وشخصيّته لا تشبهني!”.

يُذكر أنّ صقر استلم مؤخراً جائزة CRYSTAL عن فئة أفضل ممثّل لبناني عن دوره في مسلسل “حبيبي اللّدود”.