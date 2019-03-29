طرد ممثل تركي شهير من الطائرة.. مَنْ هو وماذا حصل؟ (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يوثّق حادثة طرد الممثل التركي الشهير، أركان بيتيكايا، من على متن طائرة ركاب في تركيا، وذلك إثر جدال حاد دار بينه وبين ركاب آخرين.

وذكرت مصادر محلية أنّ بيتيكايا كان تحت تأثير الكحول عندما اندلع الجدال على متن الطائرة، ما دفع بطاقم الطائرة إلى طرده منها، بعد التسبب بإزعاج للركاب الآخرين.

وبينما كان الجدال دائراً، أخذت فتاة تصوّر سلوك النجم التركي، ليردّ عليها بأنّه لا يمانع تصويره إذ لم يقم بتصرف خاطئ، وأجابته حينها قائلة: “الشخص الذي يطالب بمنع بيع الكحول يأتي إلى الطائرة وهو مخمور”، وذلك في إشارة إلى مطالبته منذ مدّة وجيزة بمنع بيع الخمور في تركيا.

ومع طرد بيتيكايا من الطائرة، شهد عدد من الركاب ضد النجم التركي وأكّدوا تصرفه بشكل غير لائق، في حين نفى هو ذلك.