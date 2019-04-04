سلام الزعتري: هددوا عائلتي!

كشف الإعلامي سلام الزعتري أنّه “تعرض للكثير من التهديد على خلفية حلقة “منّا وجر”، التي شهدت سجالا بينه وبين ضيف البرنامج الفنان السوري علي الديك بسبب قضية الجولان”، مضيفا: “حين وصل التهديد للعائلة، فكرت بنتيجة ما قلته إلا أنّه من الصعب السكوت عن الحق والخوف من المواقف”، ولافتا إلى أنّه “قد تلقى في المقابل الكثير من الدعم من أشخاص سوريين”.

وأشار، في حديث لـ”جرس سكوب”، إلى أن “عدّة وسائل إعلام، طلبت منه أن يحل ضيفا بعد الحادثة إلا أنّه تجنب ذلك لكونه أحيانا يجاهر برأيه من دون احتساب العواقب”.

ونفى الزعتري أن “يكون قد استوحى كلامه من كلام الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون”، معلقاً: “60 سنة ولا ضربة كف” ولا حتى صيد في الجولان، وكل المقاومة كانت في الجنوب اللبناني”.

ورأى أنّه “كان من الضروري جدا أن يتوجه “حزب الله” عسكريا إلى سوريا وإلا لكانت “فرمتنا الحرب”، مضيفا: “طبعا شكراً “حزب الله”، إنّما لا شك بأنّه كان هناك تداعيات علينا بسبب هذا التدخل، منها إضعاف الدولة لأنّ الحزب أصبح كبيرا مرافقا لروسيا وإيران”.