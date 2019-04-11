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إليسا على الفراش مع رجل.. هل كانت ضحية؟

المصدر: وكالات 0

كشفت الفنانة إليسا عن صورة من كواليس كليب “كرهني” المتوقّع أن يبصر النور قريباً. وبدت إليسا في صورة جريئة على الفراش إلى جانب رجل يغازلها.

وأرفقت اليسا الصورة بتعليق: “نظرة خاطفة”.

وكانت إليسا قد أنهت من تصوير الكليب مع المخرجة أنجي جمال التي أكّدت أن الكليب سيشهد عودة إليسا إلى الرومنسيّة.

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على صعيد منفصل، مع بدأ العد العكسي لبرنامج رامز جلال الرمضاني الخاص بالمقالب، بدأت مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية تنشر أخباراً عن الضيوف الذين وقعوا ضحيّته.

ومن بين هؤلاء الضيوف إليسا التي إنتشر حولها أخباراً تشير إلى وجود إسمها بين ضحايا رامز في هذا البرنامج، إلا أنها نفت الأمر في تغريدة لها عبر “تويتر” حيث كتبت: “بالتأكيد كلا”.

وتقول بعض المصادر أن فكرة البرنامج تقوم على تواجد ضحاياه النجوم في مكان ضيق، يسيرون في حارة طويلة مليئة بالكاميرات الخفية، ويفاجئون بعدد من الخدع التي تظهر لهم في هذا المكان الغريب.

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