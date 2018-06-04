موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


استفتاء يقلب الأرقام.. هذا هو المسلسل الأول في رمضان!

منوعات
المصدر: موقع بصراحة
0 229

اطلق موقع “بصراحة” عبر صفحته الخاصة عبر موقع “تويتر” استفتاء حول “أفضل مسلسل في رمضان 2018″، فاختار الجمهور بين: طريق، ومشيت، تانغو وموت أميرة.

وتصدر مسلسل “طريق” (انتاج صباح اخوان) نتائج الاستفتاء بـ 44% وهو من بطولة نادين نسيب نجيم وعابد فهد.

وحلّ بالمرتبة الثانية مسلسل “موت أميرة” (انتاج مروى غروب) الذي يلعب بطولته مازن معضم وشيراز بـ 25%.

اما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب مسلسل “تانغو” (انتاج ايغل فيلمز) الذي يلعب بطولته باسل خياط، باسم مغنية، دانا مارديني، دانييلا رحمة بـ 24%.

إقرأ ايضاً

تعرّفوا على فضائح مسلسلات رمضان!

مفاجأة – هل سيتمّ إيقاف هذا البرنامج في رمضان؟!

إعلان لشقّة على الانترنت يثير الجدل… ما الأمر الغريب داخل…

واخيراً مسلسل “ومشيت” (انتاج داي تو بيكتشيرز) الذي يلعب بطولته كارين رزقالله، وبديع ابو شقرا بـ 7%.

(بصراحة)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
منوعات

مسلسلات رمضان التي ستحبسنا في منازلنا.. وهذه خارطتها!

منوعات

ما هو الصّوم في بعض ثقافات العالم؟!

منوعات

الساعة البيولوجية للجسم “مرتبطة باضطرابات المزاج”

منوعات

سعودية أنجبت مولودة ثم رفضت استلامها لهذا السبب