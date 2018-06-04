استفتاء يقلب الأرقام.. هذا هو المسلسل الأول في رمضان!

اطلق موقع “بصراحة” عبر صفحته الخاصة عبر موقع “تويتر” استفتاء حول “أفضل مسلسل في رمضان 2018″، فاختار الجمهور بين: طريق، ومشيت، تانغو وموت أميرة.

وتصدر مسلسل “طريق” (انتاج صباح اخوان) نتائج الاستفتاء بـ 44% وهو من بطولة نادين نسيب نجيم وعابد فهد.

وحلّ بالمرتبة الثانية مسلسل “موت أميرة” (انتاج مروى غروب) الذي يلعب بطولته مازن معضم وشيراز بـ 25%.

اما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب مسلسل “تانغو” (انتاج ايغل فيلمز) الذي يلعب بطولته باسل خياط، باسم مغنية، دانا مارديني، دانييلا رحمة بـ 24%.

واخيراً مسلسل “ومشيت” (انتاج داي تو بيكتشيرز) الذي يلعب بطولته كارين رزقالله، وبديع ابو شقرا بـ 7%.

(بصراحة)