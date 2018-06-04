علامات تحذيريّة لا يجب تجاهلها في السيارة

يحذّر خبراء السيارات دوماً من خطورة تجاهل بعض العلامات التحذيرية التي تدلّ على وجود مشكلات في السيارات، ودعوا إلى الإنتباه لهذه العلامات وإصلاح الأعطال المرتبطة بها بسرعة لتجنّب الحوادث المحتمل وقوعها بسبب هذه الأعطال.

شادي عوّاد – الجمهورية

تواجه السيارة عادة بعض الأعطال الناتجة عن الإستخدام المستمر وانتهاء العمر الإفتراضي لبعض القطع، والتي في غالب الأحيان تسبقها علامات تحذيرية يجب التنبّه لها كي لا تتفاقم الأعطال وتصبح خطيرة تهدّد حياة السائق والركاب. ومن هذه العلامات:

الأضواء التحذيرية على لوحة القيادة: يؤكّد الخبراء أنّ على السائق معرفة معاني الرموز والأضواء التحذيرية الموجودة على لوحة قيادة سيارته. فعند تغيّر لون ضوء أحد هذه الرموز إلى اللون الأحمر فذلك يعني وجود مشكلة ما، وعلى السائق أن يدرك مدى خطورتها ويتوقف على الفور ليجدَ حلّاً لها. وأما في حال كان الضوء أصفر فيمكنه أن يواصل القيادة لبعض الوقت قبل أن يتوقف لعلاج المشكلة.

الأصوات والاهتزازات: تشير أصوات الضجيج والاهتزازات إلى وجود عطب في السيارة، حيث أوضح الخبراء أنّ أصوات الطقطقة التي قد تصدر عن السيارة مصدرها في الغالب كسر في مجموعة العادم. وأضافت أنّ سببَ الرجّة أو الاهتزازات في عجلة القيادة قد يكون بسبب تعرّض مجموعة الحركة والتعليق لأضرار أو وجود ثقب في إحدى عجلات السيارة.

تصاعد الدخان من المحرّك والعادم: ينصح الخبراء بالتوقف فوراً في حال تصاعد الدخان من المحرك والانتظار حتى يبرد. وعلى السائق أن يتفقّد مستوى سائل التبريد ويتفحّص دورة التبريد حتى يتأكّد من عدم وجود موضع تسريب. وأما بما يخصّ الدخان الأزرق أو الأسود الذي ينبعث من العادم فقد يدلّ على وجود مشكلات في دورة الزيت.

رائحة مطاط محترق: تنتشر أحياناً رائحة مطاط محترق في السيارة، ويكون مصدر هذه الرائحة عادة من السيارات الأخرى على الطريق. لكن عندما تتزايد الرائحة بشكل مبالغ فيه، على السائق أن يتفّقد سيارته ليتأكد من سببها.

إرتفاع صوت المحرك مع تقطيع أثناء القيادة: يعدّ ارتفاع صوت المحرّك أثناء القيادة أمراً غير طبيعي، خصوصاً إذا صاحب ذلك عدمُ انتظامٍ في عدد لفات المحرّك. وهذه المؤشرات لا يجب تجاهلها على الإطلاق، ويجب التوجّه إلى أقرب مركز للصيانة للتعرّف الى السبب وراء حدوث هذا الأمر ومعالجته بالشكل الصحيح لتجنّب تعرّض السيارة لمزيد من الأضرار الوخيمة.

صدور أصوات صفير في المكابح: في حال صدور أصوات مرتفعه من المكابح، وخصوصاً أثناء الضغط عليها، يجب الإسراع الى مركز صيانة للكشف على السبب وإصلاحه حتى لا يؤدّي الى فقدان قدرة الفرملة والتورّط بحوادث عواقبها وخيمة.