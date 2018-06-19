والد ميغان يخرج عن صمته: هذا ما قلته لهاري عندما طلب يدها!

في مقابلة خاصة عن اللحظة التي طلب فيها الأمير هاري الإذن بالزواج من ابنته، تحدث توماس ماركل، والد دوقة ساسيكس، عن اللحظة التي كشفت فيها ابنته عن وجود صديق جديد في حياتها.

وروى توماس تفاصيل طلب الأمير هاري يد ميغان للزواج، وكيف وافق على ذلك، ولكنه حرص على إعطاء تحذير أبوي للأمير، إذ قال: “طلب هاري يدها على الهاتف وقلت “أنت رجل نبيل، قدم لي وعدا بأنك لن ترفع يدك أبدا على ابنتي وبالطبع سأعطيك موافقتي”.

وفي إشارة إلى أنه تحدث إلى الأمير هاري هاتفيا حول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سأل المقدم، بيرس مورغان، اركل ما إذا كان يعتقد أن دوق ساسيكس كان “مؤيدا للرئيس ترامب”، حيث رد توماس: “آمل ألا يكون كذلك الآن”.

(روسيا اليوم)