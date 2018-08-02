الأبراج الأكثر طمعاً 3.. هل أنت بينها؟

نصادف في حياتنا الكثير من الأشخاص الذين يريدون الحصول على كل شيء من دون تقديم أي شيء في المقابل، ولكن هل تعلم أنّ لهذا الأمر علاقة ببرج الشخص.

في ما يلي لائحة بالأبراج الأكثر طمعاً:

– برج الحمل:

مواليد برج الحمل من أكثر الأشخاص الذين يريدون الحصول على أكبر قدر من الأشياء في أقل مدة ممكنة.

– برج الجدي:

من الصفات السيئة التي يمتلكها مولود برج الجدي الأنانية فهم دائما لديهم رغبة في الحصول على كل شيء من دون النظر إلى حاجة الآخرين.

– برج الأسد:

على الرغم من كون مولود برج الأسد يتسم بالكرم وحب إعطاء من حوله الهدايا، إلا أنه في نفس الوقت يطمع في الحصول على الكثير من الأشياء.