ابتسامتك في صورة الهوية و جواز السفر تحميك من خطر داهم.. إيّاك والظهور عابسًا

توصلت دراسة بريطانية إلى وجود أهمية كبرى، تفرض على الشخص أن يكون مبتسما في صور الأوراق الثبوتية للهوية وجواز السفر ، وذلك على خلاف ما تفضله الأغلبية الغالبة من الناس بأن تكون الصورة الرسميّة بملامح جامدة.

وذكرت الدراسة البريطانية، التي نشرتها جامعة “يوريك”، أن التخلي عن تعبيرات الوجه المحايدة، واستبدال ابتسامة واضحة بها، يحمي من خطرٍ كبير قد يتعرض له الشخص مستقبًلا، وهو خطر الاحتيال، وانتحال الشخصية، والتزوير.

وعلّقت الدكتورة ميلا ميليفا، من قسم علم النفس في جامعة “يورك”، على الدراسة قائلة: “معرفة الصور جزء مهم من حياتنا، ومع ذلك فإننا نعلم أن الدماغ يواجه صعوبة في مطابقة صور الأشخاص مع صور أخرى”.

وخلال الدراسة طُلب من 40 مشاركا، مطابقة 60 صورة لأشخاص مجهولين بالنسبة إليهم، وذلك عبر ربط سمات الوجه الحيادية مع الابتسامة العريضة، وربط نفس الصفات مع ابتسامة مُغلقة.

كما طُلب من 34 مشاركًا مطابقة الصور، حيث كان الجزء السفلي فقط من الوجه مرئيًا، ووُجد أن المشاركين تمكنوا بنسبة 9% من تحديد الصور المُبتسمة عند مقارنة صورتين للشخص نفسه، وتحسن بنسبة 7% عند مقارنة صور شخصين مختلفين.

ويؤكد ذلك أن مطابقة صورتين لنفس الشخص، مع تعبيرات وجه واضحة كالابتسامة كان أكثر سهولة للمشاركين في البحث من استعمال صور بتعابير وجه حيادية، حتى إن كان الجزء السفلي من الوجه ظاهرًا فقط.

ونتيجة ذلك اقترح الباحثون استعمال صورة لشخص مبتسم، في نقاط فحص جوازات السفر، لسهولة المقارنة بينها وبين الشخص صاحب الجواز.