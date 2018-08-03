ما هي تفسيرات حلم الزواج من رجل متزوج؟

هل رأيت في المنام أنك تزوجت من رجل متزوج؟ ما تفسير هذا الحلم خصوصاً اذا كنت حامل أو أرملة أو حتى مطلقة؟ تابعي معنا أبرز هذه التفسيرات التي قد تكون إشارة لخطوات زواج جديدة قد تحدث لك.

الزواج في منام العزباء

عندما ترى العذباء أنها سترتبط برجل متزوج في منامها، فهي مقبلة على خطوبة قد تفشل ولا تتكلل بالزواج خصوصاً اذا لم تشاهد ملامح وجهه في المنام. أما اذا رأته بشكل جيد فهذا يدل على أنها مقبلة على علاقة زوجية ناجحة ومتينة.

الزواج في منام الحامل

عندما تحلم المرأة الحامل أنها تتزوج رجل متزوج غير شريكها، فهذه دلالة على الحظ الجيد الذي ينتظرها. وعندما تحلم بالزواج من قريب لها فهذه دلالة على اقتراب موعد الولادة. أما الزواج من رجل متزوج ومجهول فهذا يدل في الاحلام على تخطيط الشريك للسفر.

الزواج في منام الأرملة والمطلقة

الزواج في منام الأرملة من رجل متزوج يدل على الخير والرزقة لها ولاولادها. أما اذا حلمت المطلقة أنها تتزوج رجل غير طليقها، فهذه دلالات اما على عودة زوجها السابق او انها ستتزوج غيره خلال فترة قصيرة.