“أزحم شاطئ في العالم”: 500 متر.. و40 ألف شخص يوميا في الصيف

مساحته 500 متر ويرتاده 40 ألف شخص يوميا في الصيف وهو وقت الذروة السنوي، إنه الشاطئ الرئيس لمدينة داليان، شمال شرق الصين، والتي توصف بلؤلؤة شمال الصين.

تظهر الصور تكدسا بشريا هائلا في ذلك الشاطئ، الذي تلتصق فيه الشماسي، ويلعب في مياهه الآلاف في سعادة واضحة رغم الازدحام الشديد، فهو ملاذ لهم من حرارة الطقس التي تخطت حاجز 35 درجة مئوية. يصفه الكثيرون بأنه أزحم شاطئ في العالم.

ويظل الشاطئ العام مفتوحا أمام الناس للسباحة على الرغم من أنه لا يتبقى مكان لأي موطئ قدم في بلد المليار و340 مليون نسمة.

وعندما يذهب أي شخص هناك، يستمع بين الحين والآخر إلى رسالة بمكبر الصوت من المشرفين والمشرفات: “من فضلكم، إذا كان أي منكم يعاني من الإسهال، أو مرض جلدي، أو أي مرض آخر، فعذرا لا يمكنه السباحة هنا لمنع انتشار العدوى، وعليه استشارة الطبيب. والبصق ممنوع.”