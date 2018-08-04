“طقوس طرد النحس” تودي بحياة امرأة في كوريا الجنوبية!

توفيت امرأة في الـ47 من عمرها، في كوريا الجنوبية، أثناء أدائها لطقوس خاصة للتخلص من النحس.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن المرأة رقدت في نعش، ليلة 2 آب الجاري، وفقا لطقوس “دينية” محلية للتخلص من الحظ السيئ، إلا أنها قامت من النعش بعد ساعتين لشعورها بضيق في التنفس.

لكن صديقها وزميله قاما بإقناعها بالعودة مرة أخرى للنعش لإتمام الطقوس، فعادت واستلقت فيه. وعندما فتحا التابوت صباحا، وجدا المرأة وقد فارقت الحياة على الرغم من أن التابوت لم يغلق بالمسامير.

وتعتقد الشرطة أن المرأة غطت في نوم عميق أو أغمي عليها جراء تعرضها لصدمة حرارية. وسيتم إجراء تشريح لجثة المتوفاة، في 4 آب، لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة.

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن الوفاة حصلت جراء صدمة حرارية بسبب الفضاء المغلق في التابوت. وأن على الجهات القانونية أن تقرر فيما إذا تقع على معارف المرأة مسؤولية وفاتها بسبب الإهمال.