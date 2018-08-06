هل برجك من أكثر الأبراج نشاطاً في العمل؟

يعكس كلّ برج أبرز صفات ومميّزات صاحبه كما يشير ذلك إلى طريقة تفكيره وتصرّفه. وإخترنا في الموضوع التالي التوقّف عند الألراج الأكثر نشاطاً في العمل، فتابعينا وإكتشفي إن كان برجك من بينها.

من هي أكثر الأبراج نشاطاً؟

برج الثور: يتّصف مولود برج الثور بنشاطه الملفت على مستوى عمله، ومن المعروف عنه تعلّقه بوظيفته وسعيه الدائم لتطوير أدائه المهني. كما يتميّر صاحب هذا البرج بمساعدته الدائمة لزملائه في العمل لإتمام واجباتهم على أكمل وجه.

برج السرطان: يظهر مولود برج السرطان نشاطاً ملحوظاً في مجال عمله، إذ يأبى تأجيل واجبات عمله مهما كانت صعبة أو كثيرة ولايشعر بالرضا قبل إنجازها. كما يعتبر من الأبراج المأهّلة لتحمّل المسؤوليات المهنيّة والمهمّات مع سعيه الدائم إلى إتمامها في الوقت المحدّد.

برج الأسد: غالباً ما يحرص صاحب برج الأسد على إنجاز واجباته أوّلاً بأوّل وضمن المهلة المحدّدة لها. يتّصف كذلك بنشاطه الذي يبرز في حقل عمله تماماً كما في حياته الإجتماعيّة إذ يسعى دوماً إلى الإكتشاف والتعرّف إلى كلّ ما هو جديد ومفيد في مجالي عمله وحياته اليوميّة.

برج الميزان: لمولود برج الميزان نشاط يميّزه عن غيره من الأبراج، وينكس بشكل خاص على مستويي العمل والدراسة. ويحرص الميزان عادةً على إستغلال الوقت والفرص المتاحة له للتقدّم قدر الإمكان وتحقيق النجاح في المجالات التي إختارها.

الهدوء والنظام من أسس مواليد الأبراج المائية العمل

برج الحوت: يبرز نشاط برج الحوت، حيويّته وحيويته بشكل ملحوظ على كافة الأصعدة خصوصاً على مستوى عمله. كما يتمتّع بقدرة عالية على تحمّل الضغوطات العمل في ظروف صعبة وضمن وقت محدّد.