بالصور: “فيراري” تعرض نسختها “بورتوفينو” بسعر 215 ألف دولار

عزز الراحل “سيرجيو مارشيوني” شعبية العلامة التجارية “فيراري” بشكل أكبر من “فيات كرايسلر” لتصبح وحدة مستقلة، وهو ما دفع أرباحها إلى الضعف خلال أربع سنوات فقط.

ومؤخرًا، كشفت “فيراري” عن نسختها الجديدة “بورتوفينو” التي يبدأ سعرها من 215 ألف دولار ويقدر وزنها بنحو 1.5 طن.

وزودت “فيراري” هذه النسخة بمحرك “في 8″ تصل قدرته إلى 591 حصانًا. ويمكن لـ”بورتوفينو” الانطلاق بسرعة من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.2 ثانية.

وتنطلق “بورتوفينو” بسرعة من الصفر إلى 200 كيلومتر في الساعة خلال نحو 10 ثوانٍ فقط؛ في حين تصل سرعتها القصوى إلى نحو 320 كيلومترًا في الساعة.