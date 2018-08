فيديو أغرب من الخيال.. النمل يبني جسرا معلقا بأجساده!

تداول زوار مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، فيديو رائجا يعكس مشهد بديع لجيوش من حشرات النمل، وهي تتكاتف مع بعضها، لبناء جسر معلق بواسطة أجسادها.

وأول من شارك الفيديو، مستخدم على “تويتر”، يدعى فرانسيسكو بوني، الذي يظهر تعاون جيوش النمل، مع بعضهما البعض في شكل متناسق، لبناء جسر معلق من أجل الوصول إلى خلية دبابير، المعلقة على حافة السطح.

وبالفعل تمكن النمل من نهب الخلية، المكونة من يرقات وبيض للدبابير.

وأشار ناشر الفيديو، إلى أن النمل حسن من حركة المرور على الجسر الذي صنعه، باستخدام خط داخلي لمن يحملون الغنائم، بالإضافة إلى سير بعضهم على الحواف الخارجية للجسر، أي فوق رفاقهم.

Attack of legionary ants (also known as army ants or marabunta) to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8

— Francisco Boni (@boni_bo) August 5, 2018