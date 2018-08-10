الشامة في هذه الأماكن.. تكشف الكثير عنكم!

الشامات على جسم الإنسان ليست مجرّد شيء ظاهر وملموس، بل هي قد تكشف أشياء مثيرة عن الإنسان، وذلك وفقاً للمنطقة التي تظهر فيها.

على الصدغ

تتواجد الشامة على أحد الصدغين (المنطقة الواقعة خلف العين وأمام الأذن) عند الأشخاص الذين لديهم الكثير من فرص السفر، أكان هذا من أجلِ العمل أم من أجل التسلية والسياحة.

بين الحاجِبَيْن

الشّامة في هذا المكان قد تعنِي النجاح في المهنة، مثلاً صعوداً سريعاً، زيادة في الراتب أو ببساطة بعض الإنسجام في العمل.

تحت الحاجب

الشامة بين الحاجب والعين تعني أنّ الشخص يعرف كيف يتكيّف وأنّه ينسجمُ جيداً مع الأشخاص الذين يحيطون به. وبفضل هذا، يمكنه أن يتولّى القيام بدور القائد، وهو يربح بسهولة ثقة الآخرين.

فوق الشفة

الأشخاص الذين يمتلكون شامة في هذه المنطقة جذابون جداً واجتماعيون. إنّهم يمتلكون عموماً شعبية كبيرة وهم يولون اهتماماً أيضاً إلى ما يستهلكونه من أطعمة وأشياء وكلّ ما يحيط بهم.

على عظم الوجنة (فوق الخدّيْن)

تدلّ هذه علامة على أنّ الشخص قوي، وقائد فريق. الأشخاص الذين يمتلكون هذه الشامة ناجحون ولديهم غالباً مستوى اقتصادي عالٍ.

على الأذن

إنها العلامة التي تجلب الحظ للشخص. هذا النوع من الشامات يشير أيضاً إلى مستوى ذكاء مرتفع والقدرة على التفكير بسرعة.

على الذقن

الشامة على الذقن تشير عموماً إلى شخصية حرّة. قد تعني أيضاً أن هذا الشخص هو الذي يدعم عائلته مالياً.

على راحة اليد

الشامات على راحة اليد تتواجد عند الأشخاص الذين يبحثون عن بعض الثبات ولديهم معرفة بالاقتصاد. نادراً ما يقع هؤلاء الأشخاص في مشاكل مالية.

على باطن القدم

الشامات على باطن القدم تتواجد عند الأشخاص الذين يحبون الأشياء الجديدة: السفر، تذوق أطباق من بلدان مختلفة والتواصل. هؤلاء الأشخاص يحظون بشعبية كبيرة ويعرفون كيف يحمّسون الآخرين.

على الظهر

علامة تشير إلى أنّ الشخص منفتح وصادق. الأشخاص الذين يمتلكون شامات على الظهر هم أصحاب قرار وأذكياء، حتّى لو كانوا يخصصون أحياناً الكثير من الوقت لعملهم.