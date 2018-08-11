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بالفيديو.. طفلة لبنانية تتحول إلى نجمة وسائل التواصل الاجتماعي

منوعات
المصدر: وكالات
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اجتاحت فيديوهات الطفلة اللبنانية ليا رضا (4 أعوام)، وسائل التواصل الاجتماعي تباعًا، بعد أن أظهرت موهبة فنية مميزة.

على ما يبدو، فإنّ الصغيرة تستمتع بسماع الأغاني وهي في السيارة، حيث أنها تحفظ الأغاني بشكل لافت وتغنّيها مع حركات تمثيلة مبهرة.

واللافت أنّ ليا لم تكسب إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل حتى النجوم الذين غنّت لهم، حيث أعاد الفنان راغب علامة نشر فيديو عبر “تويتر” وهي تغني أغنيته “اللي باعنا”، كما أنّ الممثلة ماغي بو غصن نشرت عبر حسابها على “انستغرام” فيديو للطفلة وهي تؤدي أغنية “كاراميل” الخاصة بمسلسلها.

المصدر: سيدتي

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Mamnou3 l rojou3❤

Posted by Diva Lea on Saturday, 4 August 2018

Lea's dal3ouna😂🤷‍♀️

Posted by Diva Lea on Friday, 3 August 2018

#كرهني😍

Posted by Diva Lea on Thursday, 2 August 2018

 

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