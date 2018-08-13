لحلم زيارة الأقارب تفسيرات عديدة… إكتشفيها الآن!

حلم زيارة الأقارب من الأحلام الشائعة التي قد تراود الكثيرين وترتبط بدورها بتفسيرات كثيرة ومختلفة. وفي موضوعنا اليوم سنطلعك على أبرز المعاني الخاصة بهذا المنام والإنعكاسات التي يمكن أن تنتج عنه.

ماذا تعني رؤية الأقارب إجمالاً في المنام؟

– تعتبر رؤية الأقارب في المنام واللقاء بهم في ظلّ جوّ من الفرح دليل على حسن سير أعمال الرائي.

– وفي حال كان اللقاء سلبياً وتخلّلته مناقشة حادة فمن شأنه أن يشير الإرباك الذي سيطال صاحب الحلم.

– أمّا إذا بدا الرائي خجولاً عند لقائه مجموعة من أقاربه أو أحدهم في المنام فيحذّره ذلك من تصرفات خاطئة وغير مشروعة قد يقترفها قريباً.

كيف يمكن تفسير حلم زيارة الأقارب؟

– يشير حلم زيارة الأقارب على تلقّي أخباراً منهم أو أنباء عنهم في الأيام المقبلة.

– كما يدلّ هذا الحلم على زيارة هؤلاء الأقارب لصاحب الحلم في وقت قريب جداً.

– وفي حال زار أقارب الرائي منزله بينما كان نائماً فتلك إشارة إلى تفكيرهم به وتذكرهم الدائم له.

– أمّا إذا إلتقى صاحب الحام أقاربه وتبادل معهم الأحاديث في منزله فيبشّره ذلك بنجاح ما يخطّط له من مشاريع في المستقبل.