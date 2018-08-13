5 قواعد تضمن نجاح مشروع العمل المشترك بين الزوجين

لا شك أن العلاقة الزوجية تعتمد على المشاركة، ومن أكثر العوامل التي تسهم في استقرار الحياة الزوجية واستمرارها هو إقامة مشروع مشترك بين الرجل وزوجته.

وعادة ما يكون للعمل الفوضوي نتائج سلبية، تؤثر على الطرفين ويؤدي لنشوء خلافات تنعكس سلبًا على العلاقة الزوجية، لذلك يجب اتباع قواعد تضمن تنظيم العمل ونجاحه، وهي كما أوردها موقع “يور تانغو”.

تقبل النصيحة من الآخر: يجب أن يتجنب الطرفان التعالي، حتى لو كان أحدهما يمتلك خبرة أكبر، ويجب أيضًا تقبل آراء ونصائح الطرف الآخر، ومناقشتها بطريقة مهنية كي تصب في مصلحة العمل.

تجنب الخلافات المالية: يجب حل الخلافات المالية التي قد تنشأ بين الرجل والمرأة بطريقة ترضى الطرفين، وإلا فسوف يكون المشروع عرضة للفشل كما أن الخلاف فيه قد يضر بالعلاقة الزوجية.

تنمية القدرات وتطوير الذات: لا بد أن يعمد الطرفان لتطوير نفسيهما وتعلم المهارات الجديدة، والأدوات التي تساعدهما على تخطي العقبات ليصلا بمشروعها لبر الأمان.

التفاني في العمل: يجب على الزوجين ألا يتكاسلا إذا رغبا في إنجاح المشروع، مهما كان بسيطًا وصغيرًا، فهو يتطلب الكثير من الجهد خاصة في البداية.

التعامل بمهنية: يجب أن يفصل الزوجان علاقتهما الزوجية وعلاقتهما في العمل، لأن أي تدخل بين العلاقتين قد يؤدي لفشل أحدهما أو كلاهما، بل يجب التعامل بمهنية بعيدًا عن أي عواطف خلال العمل.