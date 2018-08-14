انفجرت أكياس الكوكايين المهرّبة في بطنها.. ماذا حصل على متن الطائرة؟

ذكرت وكالة “إيفي” للأنباء، أن طائرة ركاب متجهة من جمهورية الدومينيكان إلى ميلانو هبطت اضطراريا في اسبانيا، عندما ألمّ براكبة على متنها، ألم شديد في بطنها.

وتبيّن أن سبب الآلام المبرحة في معدة إحدى المسافرات على متن الطائرة، هو انفجار رزم أكياس كوكايين، ابتلعتها لإيصالها إلى أوروبا.

المسافرة، البالغة من العمر 23 عاما، حملت 56 كيسا صغيرا في كل منها 15 غراما من المخدرات.

ونقلت المرأة إلى المستشفى وأجريت لها عملية جراحية، ويتم الآن استجوابها بسبب الممنوعات التي حملتها في معدتها محاولة نقلها إلى أوروبا.

يذكر أن طائرة الخطوط الجوية بلو بانوراما، تابعت رحلتها مباشرة بعد أن نقلت المسافرة “المهربة” إلى المستشفى.