تعرّف إلى أفضل مدن العالم لرفاهية العيش.. عاصمة عربية بالمرتبة الأخيرة!

أزاحت العاصمة النمساوية فيينا، للمرة الأولى، مدينة ملبورن الأسترالية من صدارة المؤشر العالمي لرفاهية العيش الذي وضعته وحدة “إيكونوميست إنتليجينس”، ليعزز أدعاء فيينا بأنها أكثر مدينة ممتعة يمكن العيش فيها..

وفي هذا العام، ساعد تراجع التهديد بشن هجمات إرهابية في أوروبا الغربية وكذلك انخفاض معدل الجريمة في المدينة في دفع فيينا إلى الترتيب الأول.

وهذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها فيينا استطلاع “إيكونوميست إنتليجينس” الذي بدأ بشكله الراهن في عام 2004.

وعلى الطرف الآخر من المؤشر، ظلت دمشق في الترتيب الأخير، ولا يشمل الاستطلاع عددا من العواصم الأكثر خطورة في العالم مثل بغداد وكابول.

وقالت “إيكونوميست إنتليجينس” في بيان: “رغم تأثر المدن في أوروبا بانتشار تصور عن تهديد الإرهاب في المنطقة في العامين الأخيرين، والذي أدى إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، شهد العام الماضي عودة إلى الوضع الطبيعي”.

وجاءت القائمة التي أعدتها “إيكونوميست إنتليجينس” للعام 2018 كالتالي:

1- فيينا ، النمسا

2- ملبورن ، أستراليا

3- أوساكا ، اليابان

4- كالغاري ، كندا

5- سيدني ، أستراليا

6- فانكوفر ، كندا

7- تورنتو ، كندا

8- طوكيو ، اليابان

9- كوبنهاغن ، الدنمارك

10- أديلايد ، أستراليا.