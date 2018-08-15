أطعمة تمّ اكتشافها بالصّدفة.. تعرّفوا إليها!

لا تقتصر الصّدف على الأحداث اليومية التي يمرّ بها الإنسان، بل قد ترتبط أحياناً بعالم الطّعام، حيث أنّ الكثير من الأطعمة التي نتناولها اليوم تمّ اكتشافها بالصّدفة، فما هي هذه الأطعمة؟

رقائق الشوكولا “كوكيز”

وُجدت “الكوكيز” عن طريق الصدفة، حيث كانت الأميركية روث ويكفيلد، تقوم بإعداد كعكات الشوكولا لضيوفها، فعملت على خبز مجموعة من قطع “الكوكيز”، لكنّها لاحظت أن شوكولا الخبز نفذت من عندها، ففكرت في إضافة شوكولا قليلة السكر من “نستلة” إلى المزيج، معتقدة أنّه سيكون بالطريقة ذاتها التي تصنع بها “الكوكيز” الأخرى، وبعد الخَبز في الفرن لاحظت أن قطع الشوكولا بقيت كما هي ولم تَذُبْ.

رقائق البطاطا (الشيبس)

شعر رئيس الطُّهاة جورج كروم بالإحباط الشديد بعد أن أعاد أحد زبائنه بطاطا مقلية مراراً وتكراراً، مُبدِياً امتعاضه من أنّها كانت كالفطيرة وسميكة جداً. فقام الشيف بتقطيع الدفعة التالية من البطاطا بقدر ما يستطيع، وقام بقليِها ووضع بها قدراً كبيراً من الملح، والمثير للدهشة أن الزبون أحبّها، وبعد ذلك افتتح الشيف مطعمه الخاص، الذي تخصص في تقديم ذلك النوع من الرقائق، والفضل يرجع للزبون المتذمّر.

المصاصات المجمدة

لا يوجد صغير أو كبير إلا ويعشق المصاصات المجمدة، ومثل أي شخص آخر يبلغ من العمر 11 عامًا، كان فرانك إيبرسون يحبّ المشروبات الغازية، وفي ليلة باردة في عام 1905 ترك معدّات صنع “الصودا” في الشرفة، ووجد فرانك أنّ خليطه قد تجمّد قليلاً، وحاول إزالة قطع الجليد باستخدام العصا، ومن هنا قضى ما يقرب من 20 عاماً في تقديم الحلويات المجمدة لأصدقائه.

قوالب الآيس كريم المخروطية

بدأ الأمر في معرض “سانت لويس” العالمي في عام 1904، حيث كان الآيس كريم يحظى بشعبية كبيرة هناك، وكان هناك تزايد على طلبه حتى نفذ عدد الأطباق، وعن طريق الصدفة كان هناك محلٌّ يقوم ببيع معجّنات تشبه الـ”وافل” مخروطية الشكل، ومن هنا استعان مُورّد الآيس كريم بها لخدمة زبائنه، وقد فضّل الزبائن كعكة “الوافل” المقرمشة.