استعان بطفله الرضيع لخسارة 25 كلغم من وزنه

خسر رجل بريطاني أكثر من 25 كغم من وزنه، بعد أن اكتسب الكثير من الوزن بعد ولادة طفل، واستعان بالطفل ليتمكن من استعادة رشاقته.

وكان سيون مونتي (30 عاماً) الذي يمتلك صالة للألعاب الرياضة، قد شعر بحرج شديد، بعد أن وصل وزنه إلى نحو 110 كغم، في غضون 6 أشهر من ولادة طفله.

وبعد أن أصبحت سمعة عمله على المحك، وبدافع من رغبته بأن يكون أباً جيداً لطفله تيدي، وضع سيون لنفسه برنامج تدريب، استعان فيه بطفله لخسارة الوزن الزائد، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

واشتمل برنامج سيون لخسارة الوزن على الجري بشكل يومي وصعود التلال والمشي لمسافات طويلة، وكل ذلك برفقة طفله تيدي الذي كان يجره في عربة الأطفال.

وبفضل نظامه الغذائي الصارم، والالتزام بممارسة الرياضة لستة أيام في الأسبوع، تمكن سيون من خسارة نحو 25 كغم من وزنه في زمن قياسي.

وبعد أن استعاد سيون ثقته بنفسه، بات اليوم ينافس في المسابقات الرياضية، ويحاول إلهام الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي ليحذوا حذوه، كما يخطط لتأليف كتاب عن هذه التجربة المثيرة.