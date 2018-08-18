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حدث فلكي نادر ستشهده السماء… القمر يجول على 3 كواكب اخرى من المجموعة الشمسية!

منوعات
المصدر: وكالات
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أعلنت القبة السماوية في موسكو أنه سيكون بالإمكان مشاهدة ظاهرة اقتراب القمر من كواكب المشتري وزحل والمريخ، حتى نهاية الشهر الجاري.

ووفقا لعلماء الفضاء، سيقترب القمر المتنامي خلال الأسبوع المقبل من كواكب المنظومة الشمسية باستثناء عطارد. وفي روسيا سيكون بالإمكان مشاهدة تقارب القمر مع بعضها.

وجاء في بيان القبة السماوية: “ستغيب الشمس في الساعة الثامنة مساء، وخلال فترة الغسق حتى العاشرة مساء، سيكون بالإمكان مشاهدة جسمين ساطعين في الأفق الجنوبي الغربي، هما الزهرة والمشتري، وفي الجنوب كوكب زحل وفي الجنوب الشرقي كوكب المريخ بلون برتقالي ساطع”.

واقترب القمر من الزهرة، في 14 أغسطس. واليوم، يقترب من المشتري، وفي 21 من الشهر الجاري، يقترب من زحل، وفي 23 من المريخ.

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ويفيد البيان بأن رؤية هذه الظاهرة الفضائية ستكون ممكنة في الأفق الجنوبي والجنوبي الغربي، بعد مضي ساعة على غروب الشمس، إذا كانت السماء صافية من الغيوم.

أما التقارب، فهو مرور منظور لجرم سماوي بالقرب من جرم آخر في القبة السماوية، بحيث تكون المسافة الزاوية بين الجرمين عند تقاربهما أقل من سبع درجات.

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