لم يحصل على أجره.. فحطم المنازل التي بناها

لم يجد عامل بناء بريطاني وسيلة للانتقام من الشركة التي لم تدفع له أجره، سوى بتدمير جميع المنازل التي بناها بتكلفة 2.5 مليون جنيه استرليني (3.5 مليون دولار).

وكان دانيال نياغو (30 عاماً) قد عمل على بناء مجموعة من الأكواخ السكنية في هيرتفورشير، ونشأ نزاع بينه وبين الشركة المقاولة على أجره، مما دفعه إلى إعادة تدمير هذه المنازل، بحسب موقع ميترو البريطاني.

ويقول شهود عيان، إنهم شاهدوا نياغو وهو يضحك بشكل هيستيري، أثناء قيامه بتدمير هذه المنازل باستخدام آلة حفر ضخمة، واعترف أمام الشرطة بفعلته، التي بررها بعدم حصوله على أجره.

وتقول إلين فرانسوا (61 عاماً) التي اتصلت بالشرطة: “بدا الأمر وكان زلزالاً أو قنبلة ضربت المنطقة، لقد كان الرجل يضحك ويلتقط صوراً للمنازل المدمرة”.

وأضافت: “عندما حضرت الشرطة، أخبرهما أنه لم يحصل على أجره، وهذا ما دفعه إلى ما فعل، لقد كان هادئاً تماماً في ذلك الوقت”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيران واجهوا العامل، بعد أن شعروا بالخوف من احتمال انتقاله إلى تدمير منازلهم، لكنه أخبرهم أنه لن يقدم سوى على تدمير المنازل التي لم يحصل على أجره عن بنائها.

يُذكر أن نياغو سيمثل أمام المحكمة في وقت لاحق بتهمة تدمير الممتلكات العامة.