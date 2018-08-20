بالفيديو: كرة نارية غامضة تضرب الأرض… “ناسا” تحل اللغز

ضربت كرة نارية غامضة كوكب الأرض، خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة لدى الكثير من السكان والباحثين.

ونشرت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية ووسائل إعلام عالمية أخرى، مقاطع مصورة للكرة النارية الغامضة، التي فوجئ بها السكان المحليين في ولاية ألاباما الأميركية.

ويظهر مقطع الفيديو كرة نارية شديدة اللمعان ارتطمت بصورة مفاجئة بسطح الأرض، وأحدثت وميضاً هائلاً. وكانت تلك الكرة النارية تسير بسرعة هائلة قبل أن تسقط في بلدة صعيرة بولاية ألاباما.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” إن تلك الكرة ليست إلا جزء من كويكب صغير انشطر، وأحدث سطوعا يوازي 40 ضعفاً من سطوع القمر.

وأشارت إلى أن تلك الكرة كانت تسير بسرعة هائلة تصل إلى 53 ألف و700 ميل في الساعة قبل أن تبطئ سرعتها بعد عبورها الغلاف الجوي ليصبح 85 ميلاً في الساعة، قبل أن تبطئ سرعتها مرة أخرى إلى 18 ميل في الساعة وترتطم على سطح الأرض.

وأشارت “ناسا” إلى أن النتائج الأولية لفحص الكويكب الصغير المنشطر هو أن قطره كان يبلغ 6 أقدام فقط، موضحة أنه لو كان ارتطم الجزء الأكبر من الكويكب بالأرض لأحدث خسائر هائلة.