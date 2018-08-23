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“ناسا” تعترف بوجود الكائنات الفضائية.. وتقدم فيديو كدليل

منوعات
المصدر: وكالات
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استطاعت مركبة “Cassini” الفضائية التابعة لوكالة “ناسا” توثيق جسم غريب، قبل احتراقها في الغلاف الجوي لكوكب زحل. واعترف ممثلو الوكالة بأن هذا الجسم يعود إلى كائنات فضائية غير معروفة.

وقال الباحثون: “لقد قمنا بمراقبة الجسم منذ أن شاهده علماء الفلك أول مرة، لم نستطع معرفة مصدر الجسم. كل ما نستطيع فعله هو مراقبة الصور الأخيرة التي أرسلتها مركبة الفضاء كاسيني قبل أن تحترق في الغلاف الجوي لكوكب زحل”، حسب موقع “وان”.

وتابع الباحثون: “واكتشفنا الجسم الغريب في الصور التي وصلتنا من المركبة الفضائية، هو عبارة عن سفينة فضاء لكائنات فضائية تدور بالقرب من حلقات كوكب زحل”.

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