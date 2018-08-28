موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


بسبب طوله.. مُنع من الدخول إلى الجامعة!

منوعات
المصدر: وكالات
0

أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن منع طالبٍ جامعي من دخول مطبخ جامعته بسبب طوله.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، فقد تمّت الموافقة على دراسة الشاب لويس ميكبيس (18 عاماً) في جامعة “ورسيسترشاير” البريطانية، لكنّه ادّعى أنّه تمّ التراجع عن هذا القرار لأنّه يشكّل خطراً على السلامة العامّة والصحة بسبب معاناته من “التقزّم” ولأن طوله مترٌ تقريباً.

وقد تمّ إبلاغه بأنّ دراسته ستكون بلا هدف لأنّه وإن كان مؤهلاً لن يُسمح له بالعمل في المطابخ.

وقد اتّهم الشاب الجامعة بممارسة التمييز العنصري الذي منعه من أخذ صفٍّ بالضيافة.

إقرأ ايضاً

مفاجأة غير سارة للمسافرين.. ستغيّرون رأيكم بشركات الطيران بعد معرفة…

أكبر دراسة عن ‘الحشيش’ تكشف ما يفعله حقا بالدماغ

“ناسا” تعترف بوجود الكائنات الفضائية.. وتقدم فيديو كدليل

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
منوعات

بالفيديو: كرة نارية غامضة تضرب الأرض… “ناسا” تحل اللغز

منوعات

هل التغييرات التي تُجرى على السيارات آمنة؟

منوعات

لم يحصل على أجره.. فحطم المنازل التي بناها

منوعات

حدث فلكي نادر ستشهده السماء… القمر يجول على 3 كواكب اخرى من المجموعة الشمسية!