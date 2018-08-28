بسبب طوله.. مُنع من الدخول إلى الجامعة!

أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن منع طالبٍ جامعي من دخول مطبخ جامعته بسبب طوله.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، فقد تمّت الموافقة على دراسة الشاب لويس ميكبيس (18 عاماً) في جامعة “ورسيسترشاير” البريطانية، لكنّه ادّعى أنّه تمّ التراجع عن هذا القرار لأنّه يشكّل خطراً على السلامة العامّة والصحة بسبب معاناته من “التقزّم” ولأن طوله مترٌ تقريباً.

وقد تمّ إبلاغه بأنّ دراسته ستكون بلا هدف لأنّه وإن كان مؤهلاً لن يُسمح له بالعمل في المطابخ.

وقد اتّهم الشاب الجامعة بممارسة التمييز العنصري الذي منعه من أخذ صفٍّ بالضيافة.