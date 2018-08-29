“الحيوان المقدّس” في الهند.. يثير غضب المزارعين!

يعاني عدد من المزارعين في الهند وتحديداً في ولاية أوتار براديش، من “غزو الأبقار” لحقولهم، ما أثار غضبهم حيث أشاروا إلى أنّ هذا “الحيوان المقدّس” في الديانة الهندوسية يلتهم كلّ محاصيلهم.

ونقلت صحيفة “غارديان” البريطانية عن مونيديف تياغي، وهو فلاح يزرع الذرة والأرز والعدس، قوله إنّه يقضي أغلب الأوقات خلال الفترة المسائية في حراسة حقله في قرية ساهيببور بولاية أوتار براديش، مضيفاً: “الأبقار هنا تدوس على محاصيلنا وتلتهمها. هذه مشكلة كبيرة جداً”.

وتابع: “دائما ألاحقهم باستعمال مضرب الكريكيت لكنّهم يصرون على العودة وبأعداد غفيرة”.

وتعود ملكية هذه الأبقار “الضالة”، التي يقدّر عددها بالمئات، إلى مزارعي الألبان في المنطقة، فبمجرّد توقفها عن إنتاج الحليب “يطردها” صاحبها من ضيعته ويرفض إطعامها مجدداً.