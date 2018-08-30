ادّعى أنّه طبيب لإبهار والدَيْ حبيبته.. فأوقفته الشرطة!

تقمّص مهاجر باكستاني غير شرعي في بريطانيا شخصية طبيبٍ كبير بهدف إبهار والديْ حبيبته الهندية للمواقفة على زواجه منها، إلا أنّ مغامرته لم تكتمل حيث ألقت الشرطة القبض عليه.

وبحسب ما ذكر موقع “KentOnline” الإخباري، فقد تجوّل الرجل البالغ من العمر 34 عاماً بصورة طبيب في قسم “A & E” في مستشفى “ميدستون” في مدينة كنت البريطانية، مستخدماً بطاقة هوية مزيّفة حيث كان يتظاهر بأنّه طبيب كبير، ولم يتم توقيفه إلا بعد أن أثار شكوك العاملين في المستشفى.

واعترف الرّجل للموظفين أنّه لم يكن طبيباً أو الشخص الذي كان اسمه على بطاقة الهوية، وكلّ ما قام به كان خدعة بهدف إبهار والديْ حبيبته على أمل الزواج منها.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إنّه تم نقل “المحتال” إلى مركز لاحتجاز المهاجِرين ويواجه إمكانية الخروج من البلاد.