مواليد هذه الأبراج يندمون على أشياء لم يفعلوها.. هل أنت من بينهم؟

هل تعرفون ان الندم نوعان، أحدهما حزن على ما فعلته بدافع التهور، والآخر على أمور لم تقترب منها بدافع الخوف، وبينهما تختلف ردود أفعال الأشخاص تجاه المواقف التي لم يقدر لهم فعلها، كل حسب برجه.

برج الأسد:

مولود برج الأسد على الرغم من انطلاقه وعفويته، وشعور المحيطين به أنه لا يخشى شيئًا، إلا أنه في حقيقة الأمر من الأبراج التي تفكر كثيرًا عند القيام بأي خطوة، وهذا يجعله من بين الأشخاص الذين يصابون بالندم على الأشياء التي لم يفعلوها، فرغم جرأته إلا أنه غير مغامر في اتخاذ قرارته.

برج الجدي:

الخوف من الفشل هو ما يقيد حرية مولود برج الجدي، ويجعله كثيرا ما يندم على أشياء لم يفعلها، فهو عندما يفكر في أي خطوة يتجنب القيام بأي شيء لا يثق في نجاحه بنسبة عالية، ولكن بعد مرور الوقت والتأكد من أن قراره كان خاطئًا وكان عليه التحلي ببعض الجرأة يبدأ شعوره بالندم.

برج القوس:

على عكس البرجين السابقين مولود برج القوس، يمتلك جرأة وحب للمخاطرة عالية، ولكن ما يجعله يشعر بالندم على ما لم يقم به هو أنه لا يندم على ما قام به مهما كانت العواقب، ولكن ما يندم عليه هو الأشياء التي وقفت في طريقها الظروف وحالت دون تحققها.