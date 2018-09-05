هذه الابراج ستكون محظوظة عاطفياً خلال الفترة المقبلة

خلال الفترة المقبلة 3 ابراج فقط ستكون محظوظة جداً على الصعيد العاطفي، من هي وهل أنتم بينها؟

برج الثور

الثور من الأبراج التي سيكون الحظ كريماً معها على الصعيد العاطفي خلال الفترة المقبلة. قد يتلقى البرج هذا رسالة نصية أو مكالمة هاتفية من شخص كان يتحرق شوقاً للسماع منه منذ مدة طويلة. الشخص هذا قد يكون حبيب سابق أو شخص ربطتك علاقة إعجاب به ولكنها ولسبب أو لاخر لم تتطور لما هو اكثر. ورغم البعد هذا الشخص لم يغب عن بال الثور وهو ما انفك يفكر به متمنياً أن يكون بدروه يفكر به. المحادثة الاولى ستكون لوقت طويل وستتطرق الى الكثير من المواضيع العميقة. كما ستترك اثرها الكبير على الثور الذي سيشعر بروابط قوية معه.

الثور المرتبط في المقابل سيكون أمام مرحلة من الهدوء والسكينة والرومانسية. كل المشاكل التي كانت موجودة خلال الفترة الاخيرة في طريقها الى الزوال. سيكون هناك الكثير من التناغم ومن الحب.

برج الميزان

الميزان سيكون محظوظاً للغاية على الصعيد العاطفي وذلك لانه سيحصل على كل ما يريده. الحظ العاطفي المطلق هذا هو من نصيب الميزان الاعزب والمرتبط. في حال كان اعزباً فهو سيجد نفسه مع شخص يمنحه بالضبط ما يريده في العلاقة، الحب والاهتمام والاخلاص والرومانسية. وفي حال كان مرتبطاً فإن الشريك سيبدو وكأنه تمكن وبشكل مفاجئ من معرفة كل ما يحتاج اليه الميزان من دون ان يقوم بإبلاغه بذلك.

برج الدلو

الدلو من الابراج التي كانت تشعر بالإحباط والإكتئاب والوحدة مؤخراً .. ولكن هذه المشاعر كلها على وشك التبدل. الدلو الاعزب سيجد نفسه يتلقى كل الاهتمام الذي كان يتمنى الحصول عليه والعلاقة ستتطور بالشكل الذي يريده الدلو بالضبط. صداقة ثم حب. اما الدلو المرتبط، فسيجد نفسه يشعر بشرارة الحب مجدداً وكل الروتين والملل ومشاعر عدم الرغبة بمغاردة السرير صباحاً ستختفي.