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حادثة مرعبة: لعبة ملاهٍ تتعطّل.. و19 شخصاً بين السماء والأرض!

منوعات
المصدر: وكالات
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وقعت حادثة مرعبة في مدينة ملاهٍ بالولايات المتّحدة الأميركية، حيث علقَ 19 شخصاً بين السماء والأرض وهم يتدلّون من مقاعدهم بعد أن تعطّلت اللعبة.
الواقعة حصلت في مدينة بويالوب، ومن حسن الحظ أنّه تمّ إنقاذ جميع الركاب المحاصرين في غضون 10 دقائق.

وذكرت التقارير أن رجال الإنقاذ ساعدوا جميع الركاب على الهبوط من اللعبة من دون أيّ إصابات، لكنّ الحادث ترك الكثير منهم في حالة دوار.
وقد توقّفت اللعبة في الهواء ما ترك الركاب معلّقين رأساً على عقب، وشعروا بالخوف من أنّ الأحزمة قد تفتح في أيّ وقت ما يعني وقوع الكارثة حتماً.

 

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