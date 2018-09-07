مقلبٌ يتحوّل إلى حقيقة.. فازا بـ”اليانصيب” بعد شهر من “مزحة”!

تحوّل مقلبٌ نفّذته امرأة بريطانية بزوجها إلى حقيقة بعد شهرٍ واحدٍ فقط، حيث ربحا معاً مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، بحسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية.

وفي التفاصيل، فإنّ الزوجة التي تدعى شارلوت وتبلغ 28 عاماً، قد أوهمت زوجها أنّهما ربحا روقة “يانصيب” قيمتها 250 ألف جنيه إسترليني قبل شهر.

وفي المرة الثانية، عندما أخبرت الزوجة زوجها أنّهما ربحا فعلاً هذه المرّة ربع مليون جنيه، لم يصدق أبداً، وظنّه مقلباً آخر، حتّى أنّه أعطى الهاتف لشقيقه الذي كان موجوداً بجانبه في ذلك الوقت. واضطرت الفتاة إلى إرسال صورة نصية للرسالة التي وصلتها، والتي تؤكّد ربحهما ورقة “اليانصيب”.

ونقلت الصحيفة عن الزّوجين قولهما إنّهما ينويان إنفاق الأموال على العديد من الأمور الشخصية، أهمّها شراء منزل لهما.