دولة عربية تحتل قائمة “أكثر الشعوب كسلاً”.. ما هي؟

في مسح شمل 186 دولة، احتل الشعب الكويتي المرتبة الأولى في قائمة أكسل 20 شعبًا في حين نالت المملكة العربية السعودية والعراق، المرتبتين الـ3 والـ4 على التوالي، بحسب دراسة جديدة نشرتها منظمة “الصحة” العالمية اعتمدت على تحديد مستويات ممارسة الرياضة في جميع أنحاء العالم.

ووجدت الدراسة أن الشعب الكويتي يمتلك أدنى مستويات ممارسة النشاط البدني في العالم، مع فشل 67% من أفراده في تحقيق الأهداف الصحية الموصى بها. في حين كان 5.5% فقط من الناس في أوغندا لا يقومون بتمارين كافية للحفاظ على صحتهم، مما جعلها تتصدر المرتبة الأولى على قائمة الدول الأكثر نشاطًا، وفقًا لإحصائيات المنظمة.

إدانة قاسية للشعوب الغنية:

واحتلت بريطانيا المرتبة 46 في الدراسة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية والتي شملت 186 دولة، وورد أن 36% من البريطانيين يعرّضون حياتهم للخطر، من خلال عدم القيام بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضية المعتدلة كل أسبوع.

ويفشل الكثير من البريطانيين في تحقيق الأهداف الصحية التي توصي بها منظمة الصحة، على عكس شعوب البلدان الأكثر فقرًا، مثل أفريقيا وأميركا الجنوبية ومعظم آسيا، إذ يميل هؤلاء للسير مسافات طويلة ويكونون أكثر نشاطًا في وظائفهم، في حين يعتمد سكان البلدان الغنية على وسائط النقل العامة.

ووجدت الدراسة أن 40% من الشعب الأميركي، و41% من الشعب الإيطالي، و53% من الشعب السعودي، و52% من الشعب العراقي، لا يقومون بتمارين كافية، وكان المتوسط العالمي للنشاط غير الكافي يعادل 27% من سكان العالم، في حين لم تقلّ نسبة النشاط البدني عن 10% في 7 دول فقط، هي أوغندا، موزامبيق، ليسوتو، تنزانيا، نيوي، فانواتو وتوغو.

النساء أكسل من الرجال:

وكشف تقرير منظمة الصحة العالمية الذي نُشر في مجلة لانسيت الطبية، أن 32% من النساء حول العالم فشلن في بلوغ الأهداف الصحية الموصى بها، مقابل 23% فقط من الرجال.

ويعتقد الخبراء أن النساء في جميع دول العالم يملن إلى قلة النشاط أكثر من الرجال، لأنهن يشاركن في عدد أقل من الأنشطة الرياضية والترفيهية، ويمارسن التمارين بكثافة أقل.