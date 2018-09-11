تحلم بالهجرة وبداية جديدة؟ إليك قائمة البلاد التي تقبل الهجرة إليها

عندما يُعاني الإنسان من الظُّروف الصَّعبة في موطنه، وعندما يطرق أبواب النجاح ولا يجد مُجيبًا، لا يجد أمامه غير التَّفكير في السَّفر، حيث البدايات التي يبحث عنها، وقد يكون مُخطئًا في هذا، لكن لا بأس من المُحاولة والسَّعي.فالحكمة تقول في السَّفر سبع فوائد، ولكن هل سألت نفسك عزيزي القارئ، ما الدول التي تقبل هجرتك إليها والإقامة على أراضيها بشكل قانوني؟ لأن هذه النقطة في غاية الأهمية، حيث إن هناك بعض الأفراد يلجؤون إلى الهجرة غير الشَّرعيَّة والإقامة غير القانونيَّة، وهذه لن تكون بداياتٍ مُبشِّرةً، بل على العكس ستُواجه مشاكل أنت في غنى عنها.

ومن خلال هذا الموضوع المتميِّز، قد قُمنا بإعداد قائمة لك، تضُم قائمة كاملة بالبلدان التي تُتيح لك الهجرة إليها والإقامة القانونيَّة على أراضيها، ومن ثَمَّ تحقيق حلمك، فتابع معنا.

قائمة البلدان التي تقبل الهجرة إليها بالترتيب

تتصدَّر قائمة البلدان التي تسمح للمواطنين بالهجرة إليها والإقامة بها، دولة السويد، حيث نجدها توفر للمهاجرين إليها استقرارًا ومُساواةً في الحقوق، والأهم مُساواة في الأجور بينك وبين المواطن حامل جنسيتها، والسويد تستحق عن جدارة إطلاق اسم “ملاذ”، وبالفعل هي الملاذ لكل من ضاقت به سبل الحياة في وطنه.

ثم تأتي في المرتبة الثانية دولة كندا، وهي أيضًا تجعل أيَّ فرد يعيش في رفاهية لم يعش فيها في وطنه، وقد احتلَّت المركز الثالث بجدارة دولة سويسرا، حيث تحتضن المُهاجرين إليها، وتُقدِّم لهم جميع الامتيازات والمزايا التي يتمتَّع بها المواطن السويسري.

وهذه الحقائق قد ذكرها تصنيف مرفق من تقرير “US News and World”، وقد جاء هذا التقرير كنتيجة لاستطلاع تمَّ على أكثر من واحد وعشرين ألف شخص من بلدان مختلفة وصلت إلى ثمانين دولة، لهم ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة، وقد تمَّ وضع باقي الترتيب لقائمة البلدان التي تقبل الهجرة بناءً على هذا الاستطلاع.

وسوف نُوضِّح فيما يلي القائمة الكاملة للدول التي تسمح بالهجرة إليها:

1- دولة السويد.

2- كندا.

3- دولة سويسرا.

4- دولة أستراليا.

5- دولة ألمانيا.

6- دولة النرويج.

7- الولايات المتحدة الأمريكية.

8- دولة النمسا.

9- دولة فنلندا.

10- دولة الدنمارك.

أما على مستوى الشرق الأوسط و العالم العربي، فقد جاءت الدول بالترتيب التالي:

في المركز الخامس عشر تأتي الإمارات العربية المتحدة، وفي المركز الثالث والعشرين تأتي دولة قطر، وفي المركز الثامن والعشرين تأتي إسرائيل، وفي المركز الثلاثين تأتي سلطنة عُمان، وفي المركز الثالث والثلاثين تأتي المملكة العربية السعودية.

ثُم تأتي البحرين لتحتل المركز السابع والثلاثين، ثم دولة تركيا في المركز الاثنين والأربعين، ثم تأتي دولة لبنان في المركز الثالث والخمسين، وتليها دولة المغرب في المركز الرابع والخمسين، ثم تأتي دولة الأردن في المركز الثامن والخمسين.

ثم تأتي جمهورية مصر العربية في المركز الرابع والستين، ثم تأتي الجزائر لتحتل المركز السابع والستين، وتأتي في آخر القائمة الخاصَّة بالدول العربية إيران لتحتل المركز التاسع والسبعين.

أما باقي القائمة وآخرها فتحتلُّ كلٌّ من سريلانكا، والهند، وبيرو، وبورما، وباكستان، وغانا، وتنزانيا، وتونس، وغواتيمالا، وكينيا، وقد أصدرت الأمم المتحدة إحصائية في عام ألفين وخمسة عشر تُفيد بأن هناك دولًا تُعَدُّ الأفضل لأي مهاجر.

لكنها لا ترحب باستقبال المهاجرين، وقد تصدَّرت الولايات المتحدة الأمريكيَّة هذه القائمة، وأيضًا ألمانيا، وروسيا، والسعودية، والمملكة المتحدة، والإمارات، وكندا، وفرنسا، وأستراليا، وإسبانيا.

وإذا تحدَّثنا عن القائمة التي تضمُّ الدول التي تُصدِّر مُهاجرين إلى العالم فسوف نجد أن الهند قد احتلَّت المركز الأوَّل، وذلك وفقًا لإحصائيات تمَّت من البنك الدولي في عام ألفين وخمسة عشر، ثم تليها دولة المكسيك، ثم بعد ذلك روسيا، وأيضًا الصين، وبنجلاديش، وباكستان، ودولة أوكرانيا، وأيضًا الفلبين، وحاليًا سوريا، وفي النهاية تأتي المملكة المتحدة.