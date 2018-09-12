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بالفيديو: انفجار ميكروويف في وجه رجل!

منوعات
المصدر: وكالات
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انتهت محاولة تفجير ميكروويف بشكل غير متوقع. فقد تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لامرأة تركض واضعة جهاز الميكروويف أرضا خارج المنزل، بينما يحاول زوجها تصوير المشهد، وبعدما ركضت المرأة مبتعدة عن الجهاز انفجر بقوة لكن لسوء الحظ أن الجزء الخلفي منه ارتد ليرتطم بالرجل الذي يصور بسرعة كبيرة.

وسقط الرجل أرضا فيما أسرعت المرأة نحوه للاطمئنان عليه، وحقق مقطع الفيديو 500 ألف مشاهدة منذ نشره.

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Posted by UNILAD on Thursday, 12 July 2018

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