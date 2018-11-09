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للسياح: هذه البلدان هي الأخطر لقضاء العطلات.. ودولتان عربيتان بينها!

المصدر: وكالات 0

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريراً أعدّه موقع “ويتش” حدد أخطر بلدان العالم التي يقصدها السياح لقضاء عطلاتهم، وذلك استناداً إلى معدلات الجريمة واحتمال وقوع هجمات إرهابية والكوارث الطبيعية، والمخاوف صحية.

وانقسمت القائمة بين الدول التي تعاني من ارتفاع مخاطر الجريمة، والبلدان التي تهددها الكوارث الطبيعية.

وضمت الأولى كلا من جنوب أفريقيا وتركيا وتايلاند والهند والمكسيك والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وفييتنام واليونان.

أمّا الثانية، فشملت اليابان وفييتنام واليونان والهند والمغرب وتايلاند والمكسيك وجنوب أفريقيا وتركيا والأردن.

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هذا وجاءت آيسلندا كأكثر دولة آمنة من حيث انتشار الجريمة.

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