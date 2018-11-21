موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


منوعات

المريخ يستعد لأوّل زائر الإثنين المقبل.. لغز الكوكب الأحمر يتكشف؟

المصدر: وكالات 0

يستعد كوكب المريخ لاستضافة أوّل زائر أميركي منذ سنوات، إذ يدخل جيولوجي “ناسا” ذو الذراع الواحد والأرجل الثلاث المعروف باسم “إنسايت” لأوّل مرّة سماء الكوكب الأحمر، الإثنين المقبل.

وتعد “انسايت” أوّل مركبة فضاء أميركية تهبط على سطح المريخ، منذ وصول المستكشف الطواف “كيريوسيتي” قبل 6 سنوات، وأوّل مركبة مخصصة لاستكشاف تحت سطح المريخ.

وستتبع “ناسا” طريقة اختبرت من قبل وأحرزت نجاحاً لإرسال منقبها الميكانيكي إلى سطح المريخ، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.

وستبطئ المحركات النارية من الهبوط النهائي، كما ستخرج مركبة الفضاء على أرجلها الصلبة، في عمليات هبوط تشبه تلك التي شهدتها مهمات سابقة ناجحة.

إقرأ ايضاً

في هذه البلدة.. عقوبات مذلّة لمن يخالف تقاليد الزفاف!

أبراج هم ملوك وملكات الحياة الإجتماعية.. هل أنت من بينها؟

في النهاية، ستزيل ذراع المركبة التجربتين العلميتين الرئيسيتين وتضعهما مباشرة فوق سطح المريخ. وستحاول واحدة الحفر بعمق 16 قدماً بينما ستستمع الأخرى للزلازل.

قد يعجبك ايضا
منوعات

فندق خاص لأصحاب الأجسام الكبيرة والمترهّلة.. “لا أحد يستهزئ بنا”!

منوعات

10 بلدان فيها أجمل نساء العالم.. تعرّفوا إليها!

منوعات

بالفيديو: عمرها 40 عاماً ولديها 44 ابناً وابنة.. تعرّفوا إلى المرأة “الأكثر…

منوعات

أنقذتها هرّة من السرطان.. هذه التّفاصيل!