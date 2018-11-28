طيار يغفو أثناء رحلته.. ويتخطى وجهته بـ 50 كلم!

افتتح مكتب سلامة النقل الأسترالي (ATSB) تحقيقا في أعقاب حادثة “غفوة الطيار” الذي غلبه النعاس أثناء رحلة مستأجرة، متخطيا مدرج الهبوط بنحو 46 كلم.

وكشفت بيانات تتبع الرادار “Radar 24” عن أن الطائرة “Piper PA-31” ذات المقاعد التسعة، تخطت المدرج بمسافة عشرات الكيلومترات، حيث كان يقودها الطيار “الضال” في رحلة جوية من ديفونبورت في تسمانيا، إلى جزيرة “كينغ” المجاورة، صباح يوم 8 تشرين الثاني الجاري.

ويُظهر نظام التعقب أن الطائرة تقوم بإجراء تحليق دائري ضيق، وتعيد الدائرة باتجاه وجهتها بعد حدوث التجاوز الهائل.

ولا يُعرف حاليا عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وقالت الوكالة في بيان إلى Australian: “تحقق ATSB في عجز تجريبي يشمل Piper PA-31 VH-TWU، التي تشغلها شركة Vortex Air، بالقرب من مطار جزيرة (كينغ)، تسمانيا في 8 تشرين الثاني 2018”.

ووصف مكتب سلامة النقل قيلولة الطيار بأنها “حادث تشغيلي خطير”، ومن المتوقع الانتهاء من التحقيق، في اذار 2019، حيث سيتم نشر تقرير كامل عن النتائج.