لماذا يعجز رواد الفضاء عن المشي على الأرض؟

نشرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” مقطع فيديو يظهر رائد الفضاء دريو فوستل، وهو غير قادر على السير في خطّ مستقيم وهو مغمض العينين، وذلك بعد عودته إلى الأرض منهياً 200 يوم قضاها في محطّة الفضاء الدّولية إلى جانب زملائه.

وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز” عن موقع “مشابل”، فإنّ علماء الفضاء الذين يقضون أشهر طويلة في محطة الفضاء الدولية يتأثرون بإقامتهم في موقع تنعدم به الجاذبية والوزن.



ويحرص علماء الفلك في العادة على القيام بساعتين من التمارين الرياضية، كل يوم حتّى يحافظوا على صحة العضلات والعظام التي تضعف بسبب عدم استخدامها في الفضاء، حيث تنعدم الجاذبية ويتحرك الرواد بما يشبه الطيران.

ويضطر علماء الفضاء إلى القيام بعدد من التدريبات والفحوص الطبية حين يعودون إلى كوكب الأرض، حتى يتعافوا من تأثير الإقامة خارج الأرض.