4 أبراج يضعف أصحابها أمام الطعام.. هل أنت من بينها؟

إن عشاق الطعام يجدون فيه اللذة والمتعة، التي لا يشعرون بها في غيره، بل يصل الأمر إلى أن الطعام أحيانا قد يكون نقطة ضعف بالنسبة إلى البعض، وبخاصة أصحاب الأبراج التالية:

برج الثور:

نقطة ضعف مولود برج الثور، هي الطعام في المطلق، وبخاصة الأصناف الجديدة التي لم يجربها من قبل، فإذا أردت أن تشجع مولود الثور، على تناول أي أكله، أخبره أنها مجهزة بطريقة جديدة، أو مضاف إليها شيئا غير معهود، فهذا المولود عاشق للطعام بشكل لا يصدق.



برج العقرب:

يعتبر تناول الطعام، أحد هوايات مولود برج العقرب، فهو يحب أن يتذوق الطعام بشكل بطيء، حتى يتلذذ به، فهو من الممكن أن يعمل كناقد طعام، بداية من المكان الذي يوفر له البيئة الملائمة لتناول الوجبة، وحتى أقسام الوجبة جزءا جزءا.

برج الميزان:

أما مولود برج الميزان، فالطعام رفيقه في الكثير من أوقات اليوم، حيث ينظر إلى الطعام على أنه عامل تسلية، وبخاصة أمام التلفاز، وهذا ما يجعله يكتسب الوزن بسهولة.

برج الأسد:

وأخيرا مولود برج الأسد واحد من الأبراج التي تضعف أمام الطعام، ويتعامل معه على أنه مكافأة، ويجد في اكتشاف المطاعم الجديدة لذة، واستمتاعا كبيرين، وهذا ما يجعله يفشل في أغلب الأنظمة الغذائية التي يتبعها.