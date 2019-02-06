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لمحبي الظواهر الفلكية.. ترقبوا “قمر الثلج الكامل”!

المصدر: سكاي نيوز عربية 0

كشف علماء الفلك، أنّ شهر شباط الجاري، سيشهد عدداً من الأحداث الفلكية القمرية.

وكان هواة الفلك، قد شاهدوا في مختلف أنحاء العالم في أوّل هذا الشهر، ظاهرة فلكية أخاذة متمثلة في “قمر الذئب الدامي العملاق”.

هذه الظاهرة، سوف تتكرر 19 شباط، حيث سيشاهد العالم أكبر قمر دامٍ في العام كله، ويعد هذا القمر العملاق هو الثاني من بين 3 أقمار عملاقة سيشهدها عام 2019، ويشار إليه بـ”قمر الثلج الكامل”.

وقبل يوم على نهاية شهر شباط، أي في السابع والعشرين منه، يمكن لهواة الفلك أن يشاهدوا آخر الظواهر الفلكية في هذا الشهر، المتمثلة في رؤية كوكب عطارد.

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وسيكون عطارد عند أعلى نقطة له في الأفق، ويمكن مشاهدته في الجزء الغربي من الأرض، بعيد غروب الشمس مباشرة.

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