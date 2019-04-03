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وفقاً للحسابات الفلكية.. هذا هو أول أيام شهر رمضان

المصدر: وكالات 0

نقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن باحث فلكي توقعاته أن يكون يوم الاثنين 6 أيار المقبل أول أيام رمضان.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، قوله إن معايير الرؤية الفلكية تشير إلى أن هذا اليوم هو أول أيام شهر رمضان، وستقل ساعات الصيام فيه لأول منذ 4 سنوات عن 15 ساعة.

ويثبت شهر رمضان بأمرين أحدهم: رؤية هلال الشهر في ليلة 29 من شهر شعبان، والثاني إكمال شعبان ثلاثين يوما، وذلك إذا لم ير الهلال لغيم أو نحوه.

وهذا الحكم في شهر رمضان، وغيره من شهور السنة القمرية.

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